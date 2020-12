Volkswagen termina todas as atividades no automobilismo

A marca alemã vai cessar toda a atividade no desporto motorizado e os mais de 150 empregados serão absorvidos nos departamentos de produção.

“A marca Volkswagen está a tornar-se na líder de mobilidade sustentável. Para este fim, estamos a juntar forças e decidimos descontinuar as nossas atividades no automobilismo para a marca Volkswagen ”, disse o Dr. Frank Welsch, membro do conselho de desenvolvimento da Volkswagen.

“O profundo conhecimento técnico dos funcionários, bem como o know-how adquirido com o projeto ID.R, permanecerão na empresa e ajudarão a desenvolver modelos eficientes da série ID.”

A Volkswagen Motorsport GmbH emprega 169 pessoas que farão a transição nos “próximos meses”.

Esta notícia chega um ano depois do Grupo VW anunciar que a Volkswagen estaria totalmente focada em competição elétrica e apenas um dia depois da Audi ter revelado uma reorganização das suas atividades no automobilismo.

“A equipa da Volkswagen Motorsport GmbH teve sucessos desportivos significativos para a marca ao longo das décadas”, disse Wilfried von Rath, membro do conselho de administração da Volkswagen. “Os meus sinceros agradecimentos a todos os funcionários pelas muitas vitórias, títulos e recordes por todo o mundo e pelo compromisso pessoal.

O fornecimento de peças para o Polo GTI R5 e o Golf GTI TCR será assegurado por “longo prazo”.