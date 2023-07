Vila Real, Super Legends: Francisco Gonçalves garante registo mais rápido na qualificação | AutoSport

Na sessão de treinos cronometrados do Super Legends no Circuito Internacional de Vila Real, Francisco Gonçalves (Lotus Elise) foi o piloto mais rápido, registando o tempo de 2:10.198s, batendo por 0.865s o Mercedes E 2.3 16v de Vasco Barros. O Westefield de Marco Osório e Marcos Oliveira foi o terceiro carro mais rápido no traçado transmontano.

Em Super Trophy foi Hugo Branquinho (Renault Clio 2 que bateu a concorrência, com a volta mais rápida a ser terminada com o crono de 2:25.485s.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: ANPAC