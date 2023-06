Vila Real: Prova de endurance cancelada, CPV passa a ser cabeça de cartaz | AutoSport

É uma mudança inesperada nos planos do 52º Circuito Internacional de Vila Real. A prova cabeça de cartaz, as 6h de Vila Real não se irá realizar, com o Campeonato de Portugal de Velocidade a assumir o protagonismo.

Nos últimos dias sugiram nas redes sociais vários comentários à curta lista de inscritos para as 6h de Vila Real, um evento da Creventic, promotor das 24h Series. O Município de Vila Real, a Associação Promotora de Vila Real e o Clube Automóvel de Vila Real estavam prontos para receber mais uma grande festa. O intuito desta prova era fazer reviver os tempos das resistências da “Bila”, assim como permitir um primeiro ensaio com máquinas GT3, uma ideia que vinha a ganhar força para o futuro do circuito (entre outras).

As 6h de Vila Real estavam agendadas uma semana depois das 12h do Estoril. Assim, a viagem para as equipas seria muito mais curta, apesar de ser depois de uma prova exigente. O AutoSport sabe que havia um número mínimo de inscritos acordado, com um número mínimo de GT3 exigido. No entanto, a lista de inscritos provisória era já algo curta e a tendência seria ainda diminuir mais, segundo pudemos apurar. Assim, Vila Real tomou a decisão de cancelar a prova de resistência, uma vez que a grelha não teria os números suficientes para justificarem a presença no evento.

Com as 6h de Vila Real canceladas, o Campeonato de Portugal de Velocidade avança como cabeça de cartaz para o fim de semana, com as provas da ANPAC a servirem de suporte.

Não é o desfecho desejado por nenhuma das partes, mas foi a decisão possível num ano em que a organização das corridas de Vila Real se tem revelado particularmente desafiante. Mas os responsáveis pelo Circuito de Vila Real tentaram encontrar o melhor compromisso possível, mantendo discussões de forma muito regular com potenciais parceiros. As contingências que por vezes afetam este tipo de eventos acabaram por ditar este cancelamento. Dos responsáveis de Vila Real chega a garantia que se vai realizar um fim de semana com a mesma entrega e a mesma exigência dos anteriores, posição que se louva e que mostra o profissionalismo da estrutura.

Depois do acordo fechado com o DTM, que acabou por cair por terra com a falência da ITR, os promotores do Circuito Internacional de Vila Real tiveram de encontrar soluções para que a festa continuasse em 2023. A vontade sempre foi de manter uma prova internacional, que se juntaria às indispensáveis provas nacionais. O DTM seria certamente uma adição de peso, mas sem essa possibilidade o Município de Vila Real e a APCIVR encetaram esforços para trazer outra competição. Chegou-se a acordo com a Creventic, promotora das 24h Series, para uma prova com 6h (3 +3).

O AutoSport sabe que outras opções estiveram em cima da mesa, mas o acordo entre as partes interessadas acabou por não ser possível. A Creventic revelou-se uma opção interessante, com condições vantajosas e uma primeira entrada pelo mundo dos GT3. Mas a prova foi anunciada em maio, com os calendários definidos e com acordos já estabelecidos. Era assim uma espécie de prólogo, em que Vila Real e a Creventic iriam entender que tipo de festa se poderia fazer. Mas essa festa dependia sempre das equipas que quisessem vir a Vila Real, numa altura em que os contratos com pilotos já estavam firmados. Foi uma jogada arriscada, assumida por ambas as partes, que acabou por não resultar.

Fica o CPV como cabeça de cartaz, uma prova que este ano reúne bons carros e bons pilotos, com grelhas bem preenchidas, com as indispensáveis corridas da ANPAC a marcarem mais uma vez presença. O que é certo é que a festa vai continuar, com a “prata da casa” e que os responsáveis pelo circuito já olham para o futuro, depois de um 2023 muito desafiante.