Vila Real: Pedro Salvador e Luís Veloso agradados com o possível regresso, mas deixam avisos

Depois de um afastamento entre a organização do Campeonato de Portugal de Velocidade e os organizadores do Circuito de Vila Real, parece haver porta aberta para um regresso da principal competição nacional ao mítico palco transmontano.

Não há ainda certezas, mas parece existir o mais importante… vontade e abertura para que tal aconteça. Diogo Ferrão, da Race Ready, referiu a possibilidade do regresso à capital transmontana. Falamos com Pedro Salvador e Luís Veloso sobre essa possibilidade e ambos deram a sua visão

Pedro Salvador mostra-se agradado com a possibilidade de regressar à “Bila”, mas defende que a organização deve mudar a sua visão do evento. Para os organizadores do Circuito Internacional de Vila Real, a palavra “Internacional” sempre teve muito peso e foi a força motriz de todo o esforço feito, o que permitiu criar aquela que talvez tenha sido a verdadeira era de ouro do Circuito, com a vinda do WTCC e WTCR. Salvador acredita que Vila Real pode ser um evento importante a nível nacional e que a vontade de trazer competições internacionais retira o foco no que é realmente importante:

Luís Veloso ficou também muito agradado com a possibilidade de regressar a Vila Real, mas realçou a importância de dar as condições certas às estruturas nacionais. Veloso lembrou que foi essa falta de condições que motivou o afastamento e é necessário que todos se entendam e encontrem soluções para termos uma boa festa com as competições nacionais: