Vila Real, José Silva: O passado e o futuro do Circuito, com a Joker Lap a poder regressar

Há uma semana, Vila Real sentia o calor do sol escaldante e dos motores. O 54º Circuito Internacional de VIla Real atraiu milhares de pessoas, que se deslocaram à capital transmontana para ver as máquinas do TCR World Tour, do CPV e da competições da ANPAC.

O circuito de Vila Real tem motivos para celebrar: foi anunciado um pré-acordo que prevê a continuidade do TCR World Tour por mais três anos. Claro que, em ano de eleições autárquicas, é preciso primeiro esperar pelo resultado das eleições e pela vontade dos eleitos. Mas o futuro a curto prazo do Circuito parece já bem delineado.

José Silva, presidente da APCIVR (Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real), que sublinhou a importância da renovação como uma demonstração clara da intenção do município em manter viva a tradição automobilística da cidade.

“Estamos a falar de um pré-acordo que demonstra a intenção do município — e em particular do presidente Alexandre Favaios — de continuar com mais três anos de corridas em Vila Real”, começou por referir José Silva. “Se ele continuar à frente da Câmara após as próximas eleições, acredito que este compromisso se vai concretizar, sempre com a colaboração da APCIVR e do Clube Automóvel de Vila Real.”

A relação entre Vila Real e o TCR World Tour tem sido marcada por uma ligação de sucesso e reciprocidade. Para José Silva, a prova internacional também beneficia da envolvência única da cidade e da adesão massiva do público.

“Ganha Vila Real, mas ganha também a competição. Porque aqui há um fator que não existe noutros circuitos: o calor humano. O público festejou o regresso dos pilotos do TCR World Tour, vibra, enche as bancadas e transforma este evento numa festa única. Da nossa parte, tentamos sempre fazer o melhor possível e creio que o temos conseguido. Tenho a certeza que ganham as duas partes.”

Foto: Micael Liberato

A JOKER LAP como imagem de marca

Entre os temas abordados esteve também a emblemática Joker Lap, uma das singularidades do circuito citadino que poderá regressar no futuro.

“A Joker Lap é uma imagem de marca nossa. Gosto muito do que ela representa em termos de espetáculo e competitividade. Nós abordámos essa questão com o TCR World Tour e vamos insistir para que ela volte. Até houve outros promotores internacionais que, nas discussões que tiveram connosco sobre a possibilidade de virem cá, chegaram a propor que os carros passassem três ou quatro vezes pela Joker Lap, tal é o impacto visual que ela tem.”

José Silva realça que a decisão técnica sobre a Joker Lap não está nas mãos da organização local, mas assume que a sua reinstauração será uma prioridade no futuro.

Uma caminhada de resistência e dedicação

Desde a criação da APCVR, em 2013, que José Silva tem liderado uma das entidades responsáveis pelo evento, sempre com o mesmo objetivo: trazer o melhor do automobilismo a Vila Real, independentemente dos obstáculos.

“Nós nunca desistimos. Mesmo quando tivemos contrariedades, como a prova de resistência que teve de ser cancelada dias antes por falta de inscritos, mantivemo-nos firmes. Fizemos o evento na mesma, com muito esforço. E o público entendeu.”

Ao longo da última década, o circuito já recebeu provas do WTCC, WTCR e agora do TCR World Tour, sempre com a capacidade de adaptação às exigências técnicas e logísticas de cada competição.

“Há promotores que desaparecem, campeonatos que perdem força de um ano para o outro. Mas nós mantemo-nos resilientes e proativos. Trabalhamos com várias entidades ao mesmo tempo, para garantir sempre uma alternativa.”

Mais do que corridas: um evento para a cidade inteira

O presidente da APCIVR vai além da componente desportiva e insiste na importância de transformar as corridas num evento global que beneficie a economia e o turismo locais.

“Queremos que as pessoas digam ‘vou a Vila Real’ como quem diz ‘vou a Paredes de Coura’. Que venham pelas corridas, mas também pelos concertos, pela gastronomia, pela festa. Temos o festival de vinhos, temos animação noturna, temos concertos. Tudo isso transforma a cidade num grande palco. As corridas são o epicentro, mas a festa tem de ser maior. Trabalhamos para isso.”

Desafios de infraestrutura e o futuro

Um dos grandes desafios do circuito é a limitação de espaço para paddocks e infraestrutura permanente. Mas construir um autódromo fora da cidade, como já chegou a ser proposto recentemente, está fora de questão.

“Se fizermos um autódromo, matamos as corridas em Vila Real. Isso tiraria a magia. E mais: estamos a falar de investimentos de dezenas de milhões de euros, que são incomportáveis. O que temos feito é usar a criatividade para contornar as dificuldades, especialmente no paddock que é a nossa grande dificuldade. Temos conseguido e há ideias para tentarmos outras soluções, de forma a garantir as melhores condições possíveis às competições todas que recebemos.”

Foto: Micael Liberato

A herança da velocidade e o papel da memória

A organização quer também reforçar a dimensão histórica e afetiva do circuito. Sabendo que Vila Real vive intensamente as corridas num fim de semana do ano, questionamos se não era boa ideia haver mais iniciativas e estruturas que fizessem perdurar a memória das corridas durante o resto do ano. Há ideias em cima da mesa, como o passeio da fama ou um muro da fama, ou até um pequeno espaço museológico com carros emblemáticos e memórias visuais.

“Temos um espólio fotográfico enorme. Já fizemos exposições, mas queremos fazer mais, fora do período das corridas. Queremos que quem visita Vila Real possa ver quem foram os campeões que aqui passaram, os carros mais icónicos, os pilotos da casa. Que se sinta a história. Mas para fazer algo com qualidade é preciso um investimento avultado, não só na criação do espaço, como na sua manutenção. Estamos a pensar em iniciativas também nas escolas, para cultivar essa paixão desde cedo nos jovens vilarealenses.”

Foto: Micael Liberato

Corridas acima da política

José Silva reconhece que a continuidade do evento também depende de estabilidade política, mas apela ao bom senso de todos os agentes.