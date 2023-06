Vila Real: Formato do fim de semana poderá ter mudanças radicais | AutoSport

Faltam 15 dias para um dos fins de semana mais esperados pelos fãs da velocidade nacional. Vila Real será mais uma vez palco de uma grande festa, mas o AutoSport sabe que iremos ter mudanças radicais no formato do fim de semana.

Depois do acordo fechado com o DTM, que acabou por cair por terra com a falência da ITR, os promotores do Circuito Internacional de Vila Real tiveram de encontrar soluções para que a festa continuasse em 2023. A vontade sempre foi de manter uma prova internacional, que se juntaria às indispensáveis provas nacionais. O DTM seria certamente uma adição de peso, mas sem essa possibilidade o Município de Vila Real e a APCIVR encetaram esforços para trazer outra competição. Chegou-se a acordo com a Creventic, promotora das 24h Series, para uma prova com 6h (3 +3), num regresso ao passado, com o endurance a voltar a fazer parte das festas da “Bila”, contando obviamente com as competições da ANPAC e com um muito forte CPV.

Mas o AutoSport sabe que estão previstas mudanças radicais no fim de semana. Segundo apuramos, o formato do fim de semana será repensado e teremos confirmação do novo formato muito em breve. O que continua garantido é animação dentro e fora de pista. A forma como a festa vai decorrer dentro de pista é que será diferente da inicialmente planeada. Mais informações assim que possível.