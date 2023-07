Vila Real: Faz sentido o evento sem o CPV? (Sondagem) | AutoSport

Durante o fim de semana de Vila Real, o promotor do CPV pediu melhores condições para as equipas do nacional de velocidade, chegando mesmo a ponderar a hipótese retirar a prova da capital transmontana do evento caso a organização vilarealense não faça o esforço para oferecer melhores condições para as equipas e pilotos nacionais.

Do lado de Vila Real veio a resposta, focada no regresso a competições internacionais e, apesar da abertura para tentar resolver os problemas, mostraram resignação caso o nacional não venha.

No entanto, mais importante neste tema são os adeptos. São os adeptos que fazem as corridas, é para eles que a festa é montada e a sua opinião deve ser tida em conta.

Assim, desafiamos os leitores a dizer da sua justiça. Faz sentido um evento como Vila Real, uma das maiores festas da velocidade nacional, sem a principal competição portuguesa de velocidade? Ou Vila Real deve focar-se apenas nas competições internacionais? Diga-nos o que acha.

