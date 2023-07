Vila Real e ‘aquele’ pódio | AutoSport

No final da segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade, que colocou um ponto final na ação em pista do 52º Circuito Internacional de Vila Real, o piloto da casa e que competiu no Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT, Manuel Fernandes, afirmou na conferência de imprensa que o pódio que tinha celebrado alguns minutos antes tinha sido o melhor da sua vida. As imagens não enganam e aquela que pode ser já considerada uma tradição, voltou-se a repetir este ano, com uma bonita moldura humana a preencher o espaço exterior do Teatro Municipal para celebrar com os pilotos da competição maior da velocidade nacional de circuitos as suas conquistas.

O mesmo palco que, juntamente com o traçado desafiante e imperdoável, fez correr as imagens do carinho dos vila-realenses pelos pilotos do WTCC e mais tarde do WTCR, voltou a encher para festejar os feitos dos portugueses, cabeças de cartaz da festa deste ano. Apesar das notícias e afirmações públicas entre promotores e organizadores, as corridas da ‘bila’ acabaram novamente em festa, numa clara demonstração do que é a essência deste evento em particular, algo que, mesmo os pilotos que não passaram por aquele momento final, perceberam dentro dos seus carros durante todo o fim de semana.

Luís Delgado, piloto que competiu no Campeonato de Portugal de Clássicos, sublinhou ao AutoSport o apoio sentido dentro do seu Porsche. O apoio do público – com ou sem bancadas improvisadas – é igual, ano para ano, independentemente da competição que passe pelas ruas da cidade. Esta união entre quem vê e quem proporciona bons momentos dentro dos automóveis é a verdadeira festa das corridas e que, como mostram as fotografias, teve a sua apoteose no pódio de domingo à tarde.