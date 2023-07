Vila Real, CPVC: Luís Delgado bate concorrência na segunda corrida | AutoSport

Luís Delgado (Porsche 930 turbo) levou a melhor na segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos em Vila Real. Joaquim Jorge e Rui Costa, ambos em Ford Escort RS 1600, terminaram entre os três primeiros classificados, com o primeiro a vencer entre os concorrentes da categoria H75, a 27.571s do primeiro da geral. Estes dois pilotos discutiram fortemente a sua posição e tendo dado bastante espetáculo durante a corrida.

Entre o Grupo 5 foi João Cruz (Ford Escort RS 1600) a triunfar, enquanto Nuno Breda/João Carlos Moreira (Ford Escort RS 2000) o fizeram no Grupo 1. Pedro Poças em Porche 924 foi o melhor em H81.

