Vila Real, CPV1300: Luís Alegria fez o melhor tempo nos cronometrados | AutoSport

Luís Alegria voltou a estar em destaque em Vila Real, desta vez nos treinos cronometrados do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300. O piloto do Datsun 1200 rodou em 2:26.016 ficando com o melhor tempo à geral e nos H75.

Luís Mendes (Citroen AX Sport) foi o mais rápido nos Legends1300, e a dupla Manuel Fernandes / Estevão Oliveira ficou com o melhor registo no Desafio ANPAC. Pedro Botelho (Austin Mini Cooper S) foi o mais rápido em H71 tal como Miguel Miguel (Austin Metro) em H81.

