Vila Real, CPV: Violento acidente obriga a interrupção da corrida 2 | AutoSport

A segunda corrida do CPV está interrompida depois de um violento acidente entre Francisco Mora e Francisco Carvalho. Nas primeiras curvas da corrida, as lutas foram intensas. Pedro Salvador largou melhor e fugiu da concorrência enquanto Mora lutava com Carvalho. O toque acabou por acontecer, implicando a desistência dos dois pilotos. Ainda não temos informação sobre o estado dos pilotos mas uma ambulância está a prestar auxilio no local enquanto as barreiras são substituídas.

Em atualização