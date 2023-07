Vila Real, CPV: Pole positions discutidas à chuva | AutoSport

José Carlos Pires (BMW M4 GT4) e Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4) dividiram entre si a primazia na grelha de partida para as duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade em Vila Real, tendo sido os pilotos mais rápidos nas sessões de treinos cronometrados realizadas em condições de chuva.

Com a manhã muito mais cinzenta, com alguma chuva e uma temperatura mais baixa do que aconteceu ontem, os pilotos do CPV fizeram-se à pista para as duas sessões de treinos cronometrados, que iniciam o segundo dia da edição 52 do CIVR.

A discussão pelo tempo mais rápido na sessão 1 deu-se entre José Carlos Pires/Francisco Abreu (BMW M4 GT4) e Manuel Gião/Carlos Vieira (Mercedes-Benz AMG GT4), com Manuel Fernandes (Peugeot 308 Racing Cup) a passar provisoriamente pelo primeiro posto da tabela de tempos e a intrometer-se entre as máquinas GT. A melhor volta foi assinada por Pires/Abreu, com 2:09.724s, batendo Gião/Vieira por 2.551s.

Francisco Carvalho/Nuno Batista (McLaren 570S GT4) foi o quarto mais rápido, tendo à sua frente o Peugeot de Manuel Fernandes e atrás de si o Cupra TCR de Daniel Teixeira, que fechou o top 5.

A chuva aumentou de intensidade já no final da primeira sessão e os carros regressaram para a conclusão dos cronometrados com a pista mais molhada. Com dificuldades acrescidas num circuito já dele muito exigente, Daniel Teixeira aproveitou e passou pela frente da tabela de tempos, com Sérgio Azevedo/Orlando Batina (BMW M4 GT4) a bater o tempo do piloto do Cupra TCR algum tempo depois. Mas Teixeira não baixou os braços e voltou a realizar a volta mais rápida, até que Jorge Rodrigues/Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4), já perto do final da sessão, terminou a sua volta em 2:16.939s, tornando-se o piloto mais rápido da qualificação 2.

Manuel Fernandes bateu ainda o tempo de Azevedo/Batina e terminou no terceiro lugar da tabela de tempos, seguindo-se a dupla José Carlos Pires/Francisco Abreu.

RESULTADOS COMPLETOS SESSÃO 1, AQUI.

RESULTADOS COMPLETOS SESSÃO 2, AQUI.

Foto: NunOrganistA

(em atualização)