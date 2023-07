Vila Real, CPV, Pedro Salvador: “Balanço é amplamente positivo” | AutoSport

A Speedy Motorsport voltou a estar em destaque, desta vez na jornada de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade. A estrutura de Pedro Salvador saiu da capital transmontana com uma vitória e um pódio, permitindo à equipa ascender à liderança do campeonato.

Pedro Salvador fez o balanço do fim de semana, que considerou positivo, apesar do percalço de Francisco Abreu na corrida 2:

“O balanço do fim de semana acaba por ser positivo, apesar de ser um pouco agridoce pela segunda corrida, porque acho que podíamos ter discutido a vitória. Apesar do handicap e da dificuldade extra de sair do quinto posto, podíamos ter evitado a situação que nos fez perder um pouco mais de vinte segundos e lutar pela vitória na corrida, conscientes que a ultrapassagem seria muito difícil. Mas se a oportunidade surgisse, estaríamos lá para a aproveitar. No entanto, foi uma operação positiva, saímos na frente do campeonato, com dois pódios. Muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido no fim de semana, com o andamento demonstrado e a performance, apesar de um BoP castigador, desta vez de forma significativa (menos potência e mais cinco milímetros de altura ao solo). Melhor só conseguindo as duas vitórias, mas o balanço é amplamente positivo.”

O BMW M4 GT4 tem-se revelado numa máquina impressionante em pista, quer a nível nacional, quer lá fora, sendo talvez um dos melhores GT4 da atualidade. Salvador esta satisfeito com a aposta feita na máquina Bávara mas mantém-se expetante para ver a evolução do BoP:

“A expetativa na aquisição do M4 GT4 era positiva, quer pelos pergaminhos da marca que tem tanta história tem no motorsport, como pelo facto de ter sido das primeiras marcas a apostar nos GT4. Isso levou-nos a esperar que o carro tivesse qualidade como acabou por se confirmar. Já fizemos poles, até com diferença substancial de tempo, temos sido consistentes. Não estou a ser demasiado otimista quando afirmo que podíamos ter lutado pela vitória em todas as corridas que fizemos até agora. Plenamente satisfeito com a aposta no BMW, expetante para ver a evolução do BoP, pois temos sido constantemente castigados nas diversas variantes do BoP.”

Foto: NunOrganistA