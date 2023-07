Vila Real, CPV, Manuel Gião: “Estávamos a precisar deste resultado” | AutoSport

Foi um fim de semana positivo para a Racar Motorsport e os seus dois pilotos, Manuel Gião e Carlos Vieira, na terceira etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade, depois de assegurarem o triunfo na sua divisão numa das duas corridas de Vila Real.

Depois de um início de temporada difícil, a dupla esperava dar a volta ao azar que os tinha perseguido desde a primeira etapa, que se realizou no Autódromo Internacional do Algarve. A primeira corrida nem começou da melhor forma, uma vez que um incidente fez atrasar bastante o duo, que terminou no quinto posto da geral, quarto da GT4 Pro.

No domingo, tudo correu bem melhor, tendo Carlos Vieira levado o Mercedes-AMG GT4 da Racar Motorsport até ao segundo posto, posição em que o entregou a Manuel Gião aquando da troca de pilotos. O Campeão de Portugal de Velocidade em título passou a imprimir um andamento forte, aproximando-se do primeiro classificado. Porém, tinha também que gerir a aproximação do seu perseguidor, José Carlos Pires no BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport, que estava também muito rápido. No final, cruzou a linha de meta a apenas 2,7s dos vencedores, depois de ter estado a mais de trinta segundos. Além do segundo posto da geral, Manuel Gião garantiu também a vitória na divisão GT4 Pro. “Estávamos a precisar deste resultado! Estivemos rápidos ao longo do fim-de-semana, apesar de eu não competir aqui desde 2019 e então foi com um KIA Picanto. Fui ganhando confiança e no na segunda corrida estava já muito competitivo, muito embora saiba que ainda posso melhorar. O Carlos esteve muito bem, assim como a Racar Motorsport que nos deu um carro competitivo e fiável”, sublinhou o Campeão de Portugal de Velocidade.

Manuel Gião sublinha ainda a forma como o evento decorreu e a importância que teve para a sua equipa. “A edição deste ano do Circuito Internacional de Vila Real foi fantástica! Esteve muito público na pista e aqueles momentos antes do início da segunda corrida, com o hino e todas aquelas pessoas na grelha, foram fabulosos e deram um significado muito especial à corrida. Quero, por isso, agradecer à Câmara Municipal de Vila Real, à FPAK e à Race Ready por terem colocado de pé esta prova e espero que o possam repetir nestes moldes nos próximos anos. Quero também agradecer aos meus patrocinadores pelo apoio que me têm dado, permitindo este triunfo. Depois deste resultado, olhamos para as próximas provas ainda com mais confiança”, concluiu o piloto da Racar Motorsport.

A próxima etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade realiza-se no Autódromo do Estoril nos dias 25 e 26 de novembro.