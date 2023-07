Vila Real, CPV: José Carlos Pires e Francisco Abreu triunfam na primeira corrida | AutoSport

Foi uma corrida intensa, dentro e fora de pista, a primeira do Campeonato de Portugal de Velocidade. No final dos 45 minutos de prova, a dupla José Carlos Pires e Francisco Abreu (BMW M4 GT4) carimbou a vitória tendo arrancado da pole position, seguido de perto em pista por Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4), que realizou o último turno de condução depois de Jorge Rodrigues ter iniciado a corrida.

No entanto, uma penalização que não foi cumprida durante a corrida, levou esta dupla a cair para a sexta posição da geral, mantendo o triunfo entre os concorrentes da GT4 Bronze.

Os resultados provisórios da primeira prova do CPV pode sofrer alterações, uma vez que o toque entre o Mercedes AMG GT4 de Carlos Vieira, que faz dupla com Manuel Gião, e o McLaren 570S GT4 de Nuno Batista, companheiro de equipa de Francisco Carvalho – que resultou no acidente e desistência destes últimos – está sob investigação pelo Colégio de Comissários Desportivos e pode alterar a ordem final.

José Carlos Pires arrancou da pole position e conseguiu defender a posição do ataque inicial de Manuel Gião, que no Mercedes da Racar Motorsport, saiu do segundo posto da grelha de partida. Nas primeiras voltas criou-se um grupo de três carros que discutiam entre si as posições da frente, depois de Francisco Carvalho ter mantido Gião sob pressão. No entanto, até às paragens obrigatórias não existiram alterações na frente da classificação, mesmo quando José Carlos Pires cometeu um pequeno erro à chegada da curva do Boque, permitindo a Manuel Gião tentar a manobra de ultrapassagem, prontamente negada pelo adversário e quando perdeu um pouco mais de tempo a dobrar um carro atrasado na Araucária.

Quando os pilotos pararam, Patrick Cunha – que tinha substituído Jorge Rodrigues – passou a rodar no segundo posto, deixando Nuno Batista (troca com Francisco Carvalho) e Carlos Vieira (que rendeu Gião) nas posições seguintes e Francisco Abreu mantinha a liderança. Pouco depois, um toque entre os carros destes dois pilotos originou uma paragem da corrida e desistência de Batista. Os ânimos aqueceram no final da prova por causa deste incidente, mas prontamente os intervenientes foram acalmados e o episódio passou a ser discutido onde tem de ser, com os Comissários.

No recomeço da corrida, depois de uma volta atrás do Safety Car, Cunha pressionou Abreu, que teve de suar para vencer em Vila Real.

Manuel Fernandes Peugeot no 308 Racing Cup, com uma corrida muito forte, terminou no terceiro posto da geral, vencendo também a divisão Turismo. Nesta discussão particular, Daniel Teixeira teve de abandonar precocemente a corrida, depois do seu Cupra TCR ter tido problemas técnicos.

Pires e Abreu venceram a corrida, seguidos de Orlando Batina e Sérgio Azevedo também em BMW M4 GT4. Entre os GTX foi Álvaro Ramos (Aston Martin Vantage) que levou a melhor e João Vieira (Porsche 911 Cup) nos Cup.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.