Vila Real, CPV, José Carlos Pires: “A ideia foi ganhar confiança no carro” | AutoSport

O tempo mais rápido alcançado na qualificação 1 do Campeonato de Portugal de Velocidade foi registado por José Carlos Pires, aos comandos do BMW M4 GT4. Vai partir da pole position numa das duas corridas marcadas para o fim de semana de Vila Real, podendo carimbar, com o colega de equipa Francisco Abreu, um bom resultado na terceira ronda do CPV.