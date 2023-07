Vila Real, CPV, Gonçalo Araújo: “Foi um excelente espetáculo” | AutoSport

A Araújo Competição marca presença no Campeonato de Portugal de Velocidade, assistindo o McLaren 570S GT4 partilhado por Francisco Carvalho e Nuno Batista e o Aston Martin AMR GT4 pilotado por Álvaro Ramos, investindo bastante na plataforma GT4. O fim de semana em Vila Real acabou por trazer sentimentos mistos, depois dos triunfos de Ramos na sua categoria ao mesmo tempo que a dupla do McLaren passou por ter um incidente na corrida 1 que condicionou o restante da prestação.

Gonçalo Araújo, que com o seu pai Fernando Araújo, lidera a equipa viu com bons olhos a prova do CPV no traçado transmontano, afirmando que toda a envolvência de Vila Real cria um ambiente único para todos os protagonistas, mas pede que sejam dadas as mesmas condições à competição nacional caso aconteça o regresso de uma prova internacional. Araújo coloca até a hipótese de serem realizados dois fins de semana de corridas na cidade, um dedicado à possível competição estrangeira e outro aos nacionais.

Foto: NunOrganistA