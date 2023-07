Vila Real, CPV: Dupla Jorge Rodrigues/Patrick Cunha triunfam na derradeira corrida | AutoSport

Jorge Rodrigues e Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4) aguentaram a liderança da derradeira corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade no Circuito Internacional de Vila Real, depois de arrancarem da pole position e terem passado toda a corrida instalados na frente do pelotão. A dupla do Audi assistido pela Veloso Motorsport terminou com 2.711s de vantagem sobre Manuel Gião e Carlos Vieira, aos comandos do Mercedes-Benz AMG GT4, que aproveitaram um toque entre os BMW M4 GT4 das duplas José Carlos Pires/Francisco Abreu e Sérgio Azevedo/Orlando Batina ainda antes das paragens obrigatórias, juntamente com um bom arranque de Vieira, para subir na classificação e terminar na segunda posição da geral.

Abreu e Pires, apesar do toque e da pequena saída de pista resultante do incidente com os adversários, ainda conseguiram pressionar o Mercedes de Gião no final da corrida, ficando com o terceiro posto da geral.

Foi uma corrida nervosa, onde todos os protagonistas do CPV deram um belo espetáculo aos milhares que se espalharam em redor do traçado transmontana, numa bonita demonstração do carinho para com a prova cabeça de cartaz deste ano, como ficou demonstrado pelos muitos que voltaram a preencher que servem o palco do evento em Vila Real.

Após o apagar do semáforo, Carlos Vieira subiu na classificação, tendo pouco depois ultrapassado Nuno Batista no McLaren 570S GT4. O piloto do Mercedes da Racar Motorsport, como referimos antes, aproveitou o toque dos dois adversários dos BMW e assumiu a segunda posição com que entregou o carro ao seu companheiro de equipa. A partir desse momento, Gião tinha como objetivo tentar alcançar Rodrigues no Audi, depois de ter rendido Patrick Cunha, e tentar escapar a José Carlos Pires.

Além da luta pelo pódio da classificação geral, entre os Turismos, Daniel Teixeira (Cupra TCR) tinha como principal perseguidor Manuel Fernandes (Peugeot 308 Racing Cup), conseguindo garantir o triunfo nesta divisão.

No final, e apesar de ter perdido alguma da vantagem que trazia para as últimas voltas, Jorge Rodrigues conseguiu manter a liderança, numa altura em que os seus perseguidores estavam com um ritmo alto. Jorge Rodrigues e Patrick Cunha triunfam ainda na GT4 Bronze, enquanto os segundos classificados à geral, Manuel Gião e Carlos Vieira vencem na GT4 Pro.

Álvaro Ramos (Aston Martin Vantage GT4) levou a melhor na GTX e João Vieira (Porsche 911 Cup) na Cup.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.