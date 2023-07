Vila Real, CPV 1300: Segundo triunfo à geral de Luís Alegria | AutoSport

Luís Alegria (Datsun 1200) carimbou a segunda vitória à geral na derradeira corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 no Circuito Internacional de Vila Real, saindo da pole position e liderando todas as voltas da prova.

No segundo posto da classificação geral da corrida ficou Luís Mendes (Citroen AX Sport), que triunfou na categoria Legends 1300, seguindo-se Jorge Marques (Toyota Starlet 1300 S).

Na categoria H71, Fernando Carneiro (Mini Cooper S) triunfou, enquanto no Desafio ANPAC foi Manuel Fernandes ( Fiat Punto 85 S) e nos H71 destaque para Fernando Carneiro aos comandos do Mini Cooper S. Miguel Miguel (Austin Metro) subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria H81.

