Vila Real: Clássicos Pré-Guerra de regresso
A categoria de carros clássicos pré-guerra vai regressar ao Circuito de Vila Real em 2026, depois da receção positiva obtida na edição de 2024. O evento permitirá voltar a ver em pista algumas das mais emblemáticas máquinas da história do automobilismo, num cenário que mantém tradição de corridas desde 1931.
Entre os dias 10 e 12 de julho, o traçado citadino de Vila Real voltará a receber estes automóveis históricos. O programa da categoria inclui dois treinos de 25 minutos — um de treinos livres e outro de qualificação — além de duas corridas com duração de 20 minutos cada. A presença destes veículos históricos reforça o carácter especial do fim de semana de corridas em Vila Real, que também contará com competições modernas, como o TCR World Tour, e provas dos Campeonatos Nacionais de Velocidade, incluindo as categorias de GT4 e Clássicos.
A organização espera reunir cerca de duas dezenas de automóveis pré-guerra, considerados verdadeiras relíquias do desporto automóvel. Estes carros estarão expostos no paddock, funcionando como um autêntico museu vivo, e serão pilotados por competidores provenientes de vários países europeus, além de alguns participantes portugueses.
A presença da categoria resulta de uma iniciativa conjunta da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) e da ANPAC, entidades responsáveis pela organização da competição e pelo programa de acolhimento destinado aos pilotos que regressam ao emblemático circuito urbano transmontano.
