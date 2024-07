Vila Real, Carlos Tavares: “Desporto motorizado nacional deve evitar a armadilha da burocracia excessiva”

Carlos Tavares falou ao AutoSport em Vila Real e deixou mensagens importantes. Cada vez mais empenhado em dar o seu contributo no desporto motorizado nacional, o CEO da Stellantis deixou um conselho aos organizadores e reguladores do desporto motorizado.

Sabemos que as corridas são paixão e emoção, mas muitas vezes, especialmente na Europa, há tendência em complicar o que é simples. A burocracia é um mal do mundo moderno, segundo Tavares, que deve ser evitado a todo o custo no desporto motorizado:

“Temos de proteger a capacidade que temos de ser desportistas, respeitando a regulamentação existente de forma inteligente e não cair na armadilha da burocracia. Pois, se isso acontecer, tudo isto vai afundar, à imagem do que acontece atualmente na Europa. O excesso de burocracia, que impede as iniciativas individuais e das empresas, está a fazer afundar a Europa. Basta ver os resultados económicos da Europa desde a falência do Lehman Brothers, em 2008, e percebemos que os EUA progrediram e a Europa afundou. E por quê? Porque a burocracia mata a iniciativa”.

Quanto ao interesse em ajudar o desporto motorizado nacional, Carlos Tavares referiu que está a viver em Portugal, que já compete no desporto motorizado através da sua equipa “Roda Clássica”. Tavares elogiou a simpatia e a agressividade dos pilotos nacionais, muito à maneira inglesa. O CEO da Stellantis defendeu também uma cooperação ibérica para permitir que o desporto motorizado possa crescer mais.

Oiça as declarações de Carlos Tavares: