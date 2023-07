Vila Real: 16 máquinas inscritas no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

Foi publicada a lista final dos inscritos para a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) que tem como palco o Circuito Internacional de Vila Real no próximo fim semana e confirma que serão 16 as máquinas em pista, divididas entre as categorias GT4 Pro, GT4 Bronze, GTX, Cup, TC e TCR.

Da lista publicada pela FPAK, destacam-se os quatro carros que vão discutir principal categoria do CPV, a GT4 Pro: Manuel Gião e Carlos Vieira aos comandos do Mercedes-Benz AMG GT4; José Carlos Pires e Francisco Abreu no BMW M4 GT4; Sérgio Azevedo e Orlando Batina também em BMW M4 GT4 e Bruno Pires e Fábio Mota ao volante do Ginetta G55 GT4.

As seguintes categorias dedicadas aos carros de GT terão dois concorrentes cada (GT4 Bronze, GTX e Cup), enquanto a TC será a categoria mais concorrida em pista com 5 inscrições, com especial atenção para o vila-realense Manuel Fernandes aos comandos de um Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT, e os CEO da Stellantis Carlos Tavares e o CEO da Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, também numa das máquinas francesas.

Daniel Teixeira será o único concorrente na categoria TCR, querendo dar espetáculo para o seu público com o Cupra TCR.

Confira a seguir os inscritos no CPV e os horários das sessões: