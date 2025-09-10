Verstappen no Nordschleife: a esperada estreia no Nürburgring Endurance Series

Max Verstappen vai estrear-se na Nürburgring Endurance Series e com isso fará a sua muito aguardada participação competitiva no Inferno Verde, o Nordschleife. Tem, na verdade, de cumprir determinadas formalidades necessárias numa “aula” agendada para sexta-feira, mas nada mais nada menos se espera que Verstappen passe com distinção.

Recorde-se que a participação num evento do NLS exige documentos oficiais de licenciamento da Federação Alemã de Desporto Motorizado (DMSB). Para obter a chamada DMSB Permit Nordschleife (DPN), Verstappen terá de comparecer a uma “aula” na sexta-feira, onde só pode chegar à Licença B de nível de entrada.

Para a licença A, Verstappen precisa de dois resultados classificados em corrida, fazer pelo menos 14 voltas de corrida, mas as regras permitem algum ‘contorno’ pelo que Verstappen pode, sob as regras de licenciamento da DMSB, competir com dois carros diferentes no sábado e com isso assegurar a Licença A.

Juntar Max Verstappen ao Nordschleife, é a simbiose perfeita entre homem, máquina e traçado, esperando-se nada menos que redefina arte de pilotar no Norsdschleife.