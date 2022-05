Versão 100% elétrica do Porsche 718 Cayman GT4 em testes | AutoSport

A Porsche iniciou a fase de testes em pista dos componentes tecnológicos do concept car ‘Mission R” resultando no 718 Cayman GT4 ePerformance.

Em 2021, durante o IAA Mobility em Munique, foi apresentado a visão da Porsche para um futuro carro de corrida com emissões zero, construído com materiais sustentáveis e oferecendo um desempenho em pista que rivaliza com os seus concorrentes mais potentes e com motores a combustão, o concept car ‘Mission R’.

718 GT4 ePerformance



O Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance que serve agora de veículo de testes, utiliza o chassis do comprovado modelo 718 Cayman GT4 Clubsport e toda a tecnologia dos motores elétricos e das baterias provém do ‘Mission R’, que em modo de qualificação se traduz numa potência máxima de 735 kW (cerca de 1000 cv). O seu desempenho foi comparado ao de um Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, com potencial para completar uma corrida de 30 minutos a uma potência contínua de 450 kW (603 cv). Segundo o fabricante alemão, graças à tecnologia de 900 volts, o estado de carga (SoC) da bateria, em plena capacidade de carga, salta de 5% para 80% em cerca de 15 minutos.

A equipa da Porsche Style, liderada por Grant Larson, desenhou a forma do 718 Cayman GT4 ePerformance. O ePerformance é 14 centímetros mais largo do que um 718 Cayman GT4 Clubsport – cerca de 6.000 peças foram concebidas a partir do zero – e a carroçaria é feita de materiais compostos de fibra natural, com a produção destinada a gerar menos emissões do que a produção de materiais sintéticos comparáveis.

Matthias Scholz, gestor de projeto de GT’s da Porsche, salientou a importância do carro apresentado para o futuro do departamento de competição da marca germânica.

“Com o ‘Mission R’, mostramos como a Porsche prevê a sustentabilidade do automobilismo para equipas clientes no futuro. O 718 Cayman GT4 ePerformance demonstra agora que esta visão funciona de forma impressionante na pista de corridas. Estamos muito entusiasmados com a resposta porque uma competição monomarca com carros eléctricos seria uma importante adição ao nosso atual programa de equipas clientes”.O Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance terá a sua estreia no “Goodwood Festival of Speed”, de 23 a 26 de junho, para depois dois carros farão uma tour por vários países europeus antes de rumarem à América do Norte no início de 2023.