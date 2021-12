Vencedores surpresa na GT Winter Series Portimão | AutoSport

Lutas emocionantes em todas as classes e Tim Oeverhaus como líder do campeonato: a ronda de abertura da GT Winter Series em Portimão ofereceu grande acção de corrida

As duas corridas de sprint da GT Winter Series em Portimão tiveram de tudo. O Audi R8 LMS GT3 da Olimp Racing deixou uma marca especial, não só partindo da pole mas também ganhando a corrida 1 com a volta mais rápida da corrida. O piloto não foi outro senão o profissional Polaco Karol Basz, ex vencedor do Lamborghini SuperTrofeu, que partilhou o Audi com Marcin Jedlinski.

Os líderes da classificação geral da primeira corrida também deram nas vistas na corrida seguinte. O Audi R8, agora guiado por Marcin Jedlinski voltou a liderar a maior parte da corrida só perdendo par o Porsche 991 GT3 R nas últimas três voltas da corrida.

O Porsche GT3 R da LiLac conduzido pela dupla Jim e Glynn Geddie tinha a liderança mas caiu para terceiro na primeira volta. Todavia fez uma grande recuperação ultrapassando o AMG GT3 da Black Falcon conduzido por Sartingen e a duas voltas do fim, ultrapassou o líder, o Audi R8 GT3 vencedor da primeira corrida.

Foi uma pena que o KTM GTX da Razoon racing não tenha conseguido arrancar por razões técnicas. Especialmente para Portimao uma comparação directa com os carros GT3 teria sido interessante. Agora está planeada uma partida na corrida de Janeiro no Estoril.

De destacar, que o ex-campeão do DTM Timo Scheider, estava na pole para a corrida 2 mas não arrancou. O piloto alemão teria todas as hipóteses de obter a vitória geral com o seu AMG GT3 inscrito pela 10Q.

Porsche Cup com velocidade e disciplina

A classe Cup em Portimão refletia a velocidade que já era evidente na qualificação. Com tempos de 1:47 minutos, muitos pilotos de GT3 tiveram que ter em conta estes carros, e assim os Porsche Cup, todos na especificação991.2, avançaram para a frente do pelotão. O piloto da Huber Motorsport, Jakob Schell, estava particularmente rapido e ganhou a classe.

Impressionantemente, Simon Eibl, da Laptime Performance, ficou logo atrás e terminou na segunda posição. Na corrida 2 Tim Hendrikx assumiu o volante e teve de deixar o lugar intremédio para Ulrich Ziegler e David Assfalg na HP-Porsche.

GT4 com lideranças claras – quem consegue vencer Oeverhaus?

Theo Oeverhaus conduziu o seu AMG GT4 da CV Performance para a liderança em ambas as corridas de sprint como se estivesse numa classe própria. Nas 3 corridas não existiram dúvidas sobre a sua vitória. O jovem Theo Oeverhaus será sem duvida um nome a memorizar. Nem mesmo os atuais campeões Haub/Jilkova conseguiram ter qualquer argumento, apesar de terem conduzido de forma sólida e rápida, mas acabaram por ter de se contentar com a segunda posição.

Na corrida 2, o segundo AMG da CV entrou novamente da melhor forma e até terminou à frente do carro dos campeões, inscrito pela Zakowski van Ommen Racing, que assim ficou pelo terceiro lugar. Para Robert Haub e “Quick Gabi”, a principal razão para a sua posição foi que tiveram de começar a corrida 2 a partir do pit lane devido a um problema que tinha exigido reparações e assim tiveram que lutar para subir pela classificação.

No entanto, “Team mates on the move” foi também o lema na DRAGO ZvO, porque o carro gémeo de Martin Toth e Josef Liska já teve um andamento similar ao dos vencedores em titulo, marcando consistentemente voltas rápidas.

Pai e o filho Gisy ofereceram um espetáculo que valeu a pena assistir. Enquanto o pai, Christian, estava ligeiramente à frente em termos de tempos por volta, o filho Moritz conseguiu alcançar e virar a ordem de chegada para a corrida 2 – assim o filho superou o pai na corrida 2! A propósito, na família Sartingen também existiu competição. O filho Mika adaptou-se cada vez mais ao Porsche 718 GT4 da Black Falcon e conseguiu rodar na metade da frente dos GT4 na corrida 2.

BMW M2 e KTM

Na BMW M2 CS Racing, Marcel Marchewicz conduzindo um BMW M2 pela Schnitzelalm venceu a sua corrida, enquanto Jose de los Milagros venceu a outra corrida pela BMW Espana Motorsport. Estes acompanharam os GT4s conseguindo deixar alguns deles para trás – a versão de 450 cv do atual carro da Taça BMW tem obviamente o potencial para isso.

Na KTM sport auto Winter Cup, Robert Schiftner conduziu muito bem o seu X-Bow R da Razoon Racing. Apesar de não ter conseguido alcançar o seu tempo de volta de qualificação, o seu ritmo foi suficiente para acompanhar os GT4s. Em todo o caso, era percetível que com 20 graus de ao meio-dia, os tempos caíssem visivelmente.

A todo o vapor na Corrida de Endurance

Quase se poderia chamar de perfeitas às condições da Corrida 3, pois com o final pouco antes das cinco e meia, com temperaturas ainda primaveris e um pôr do sol vermelho, mesmo a tempo da bandeira axadrezada.

Para quem assistia, não soubesse que a corrida era de Endurance não seria possível de o saber pelos tempos de volta e pela animação que acontecia em pista. De notar especialmente Daniel Schwerfeld, que partilhou o Black Falcon AMG GT3 com Axel Sartingen. Este ultrapassou o Audi R8 da Olimp com os novos pneus Michelin logo na primeira volta conseguindo distanciar-se. Todavia a sua vantagem esfomeou-se pela entrada do Safety Car, que terminou pouco antes da azáfama das paragens nas boxes.

Sartingen, colega de equipa de Scwerfeld, não conseguiu acompanhar os outros GT3, embora os tempos de volta fossem muito bons, o pelotão era muito equilibrado e de alto calibre. Mais uma vez Jakob Schell impressionou no Porsche Cup da Huber Racing fez a prova de resistência sozinho e foi de longe o melhor carro Cup terminando no quinto posto da geral.

O filho de Sartingen, Mika liderou os Porsche GT4 durante todo o fim-de-semana e também no Endurance, impressionou com seu desempenho, considerando que era apenas um rookie.

Os condutores holandeses da RFF Motorsport também devem ser mencionados, pois conseguiram deixar para trás os mais recentes 718 Porsches e superando-os mais do que uma vez com os seus 981 GT4s. Por sua vez, o GT4 Cayman de Karsten Krämer ganhou cada vez mais ritmo e sendo capaz de acompanhar o restante pelotão de GT4.

Oeverhaus lidera a classificação

Os vencedores finais são determinados pelas pontuações das 3 corridas em função dos carros inscritos. Isto porque o mote da GT Winter Series é que não é o carro mais rápido que deve receber mais pontos, mas sim o condutor que tenha mostrado o melhor desempenho na classe mais competitiva (com mais participantes). Tim Oeverhaus assume a liderança na classificação com vitórias irrepreensíveis na classe mais forte, a GT4.

A próxima ronda terá lugar a 15 e 16 de Janeiro de 2022 no Autódromo do Estoril.