Veloso Motorsport regressa ao Campeonato de Espanha de GT com 4 Porsche 911 GT3 Cup

Depois de ter começado a temporada com a participação na Porsche Sprint Challenge Southern Europe, a Veloso Motorsport volta às competições fora de Portugal com a participação no Campeonato de Espanha de GT CER-GT, tendo a estrutura liderada por Luís Veloso que gerir uma formação de quatro Porsche 911 GT3 Cup com quatro pilotos portugueses e um francês que vão disputar toda a competição espanhola.

José Barros, Miguel Caetano, João Posser, Pedro Marreiros, José Maria Marreiros e Jean-Roch Piat serão os pilotos da Veloso Motorsport no CER-GT em 2024, na primeira jornada que decorrerá já no próximo fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve.

Serão quatro os Porsche 911 GT3 Cup que a Veloso Motorsport vai gerir neste campeonato, sendo um da versão 991, dois da versão 991.2 e um novíssimo 992. Um leque alargado de modelos que vem destacar a qualidade dos elementos da equipa técnica da formação liderada por Luís Veloso.

Ao volante do Porsche 991 GT3 Cup estará Jean-Roch Piat, um “gentleman driver” que competiu em Portugal e que há algum tempo escolheu a Veloso Motorsport para disputar os campeonatos que pretende ao volante da marca que sempre escolheu. Por outro lado, José Barros – vencedor da categoria AM da Porsche Sprint Challenge Ibérica com a Veloso Motorsport – aposta numa carreira internacional utilizando o seu Porsche 991.2 GT3 Cup no CER-GT e, como sempre, a solo.

Dupla com tradição dentro da formação da Póvoa de Lanhoso, Miguel Caetano e João Posser vão continuar juntos e ao volante de um Porsche 991.2 GT3 Cup.

Finalmente, é com imenso orgulho que a Veloso Motorsport apadrinha uma dupla de pai e filho. Mantendo a sua longa ligação à Porsche, Pedro Marreiros vai fazer equipa com o seu filho, José Maria Marreiros, ao volante do modelo mais recente da casa de Weissach, o Porsche 992 GT3 Cup.

Como referimos, a primeira jornada do CER-GT disputa-se em Portugal no Autódromo Internacional do Algarve. O campeonato terá seis jornadas duplas (12 corridas) e cuja única prova disputada fora do território espanhol será em Portugal, conforme calendário em anexo.

O fim de semana do CER-GT em Portimão arranca já na sexta-feira com os treinos privados, estando a parte competitiva concentrada no fim de semana, com a sessão de qualificação e a primeira corrida no sábado e a segunda corrida no domingo.

Luis Veloso, CEO da Veloso Motorsport: “Com este contingente de quatro carros vamos levar a bandeira de Portugal até ao campeonato espanhol de GT e com amplas possibilidades de bons resultados nas diversas categorias em que vamos estar a competir. Por outro lado, é um gosto enorme podermos apadrinhar uma dupla familiar de pai e filho. Acreditamos que o Pedro Marreiros e o José Maria Marreiros vão divertir-se muito e, pelo talento de ambos, poderão ser uma surpresa nesta competição”.

Horário CER-GT/Portimão

6ª feira, 05 abril

12.30 – 13.20 – Treino Privado 1

17.00 – 17.50 – Treino Privado 2

Sábado, 06 abril

10.05 – 11.00 – Qualificação

14.05 – 14.55 – Corrida 1

Domingo, 07 abril

09.00 – 09.50 – Corrida 2