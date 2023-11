Veloso Motorsport no CER-GT: Carlos Vieira regressa e faz dupla com Patrick Cunha | AutoSport

A Veloso Motorsport vai estar nos dias 10 a 12 de novembro na quinta jornada do Campeonato de Espanha de GT/CER-GT com três Porsche 911 GT3 Cup. A Jean-RochPiat e à dupla Pedro e Jorge Silva, junta-se a dupla Carlos Vieira e Patrick Cunha.

Será o regresso do campeão de Portugal de Velocidade às pistas e à equipa Veloso Motorsport tendo a seu lado o líder do Campeonato de Portugal de Velocidade GT4 Bronze, Patrick Cunha.

A Veloso Motorsport vai estar presente na quinta jornada do Campeonato de Espanha de GT (CER-GT) que se realiza nos próximos dias 10 a 12 de novembro no Circuito Jerez AngelNieto inscrevendo três Porsche 911 GT3 Cup na categoria PC.

O traçado andaluz será palco para o regresso à competição e à equipa liderada por Luís Veloso por parte do Campeão de Portugal de Velocidade e de Ralis, Carlos Vieira. A seu lado no Porsche 911 992 GT3 Cup estará o atual líder da Categoria GT4 Bronze do Campeonato de Portugal de Velocidade 2023.

Por outro lado, a equipa da Póvoa de Lanhoso preparou e vai assistir os Porsche 911 GT3 Cup do francês Jean-RochPiat e da dupla portuguesa Pedro e Jorge Silva.

Será, assim, o regresso a terras espanholas onde a Veloso Motorsport tem estado em destaque, tendo sido em Espanha que a equipa de Luís Veloso conquistou a vitória na Porsche Sprint Challenge Ibérica entre as equipas e na classificação absoluta.

Naturalmente que com o reforço do Porsche pilotado por Carlos Vieira e Patrick Cunha, a formação portuguesa reforça ambição de ter protagonismo na categoria PC da competição espanhola. Depois de abortado o projeto no Campeonato de Portugal de Velocidade, Carlos Vieira regressa à Veloso Motorsport com fome de vencer.

O piloto de Braga ainda está classificado no Campeonato de Espanha de GT devido à sua participação na terceira jornada da competição disputada em AragonMotorland. Porém, não será essa a sua motivação, mas sim regressar ao volante e ao seio da equipa Veloso Motorsport para ganhar ritmo competitivo. Por outro lado, Patrick Cunha terá de se ambientar a um carro que nunca pilotou. Será uma dupla a observar durante o fim de semana.

Entretanto, a dupla Pedro e Jorge Silva irá procurar um lugar no Top 10 do campeonato e defender a sua nona posição na Classe 2. Quanto a Jean-RochPiat tentará melhorar a sua posição na Classe 2 e, sobretudo, no Troféu Juan Fernandez onde segue na sétima posição.

A quinta jornada do CER-GT verá ação em pista no sábado a partir das 09.40 (menos uma hora em Portugal) com a sessão de treinos livres. Seguir-se-á a primeira qualificação a partir das 11.40. A primeira corrida chega às 14.50. O dia de domingo está reservado para a segunda corrida que se realiza às 14.50.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport – “Continuamos a bom ritmo e, desta feita, regressamos a Jerez para mais uma jornada do CER-GT, onde teremos a nosso cuidado três Porsche 911 GT3 Cup, com natural destaque para o regresso do Carlos Vieira. Será um regresso onde o piloto terá de estar focado para readquirir ritmo competitivo. Por outro lado, o Patrick vai-se estrear ao volante do Porsche. Portanto, vai ser interessante ver a evolução dos dois sem pensar em resultados que isso, para já, não é o mais importante. Uma dupla da casa que se junta aos nossos pilotos habituais, Jean-RochPiat e o Pedro e o Jorge Silva. Como sempre, o compromisso e profissionalismo na preparação dos carros dão-nos confiança para mais uma jornada em Espanha e confiante que podemos trazer mais alguns troféus de vitória para Portugal.”

Horário

Sábado, 11 de novembro

09.40 – 10.30 – Treinos Livres

11.40 – 12.55 – Treino Cronometrado

14.50 – 15.40 – Corrida 1

Domingo, 12 de novembro

15.00 – 15.55 – Corrida 2