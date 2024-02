Veloso Motorsport na derradeira jornada da Porsche Sprint Challenge Southern Europe | AutoSport

Para o diretor executivo da Veloso Motorsport, Luís Veloso a “Porsche Sprint Challenge Southern Europe tem sido um enorme desafio para a Veloso Motorsport. Desde logo porque começámos bem cedo o ano de 2024. Em segundo lugar, acolhemos um piloto novo, jovem, que nos entregou um Porsche 992 GT3 Cup com o qual nunca tínhamos trabalhado. Enfim, várias novidades, mas onde o profissionalismo da equipa se revelou à altura do desafio. Por outro lado, tenho de ficar feliz porque a reputação da minha equipa e dos meus colaboradores atraiu um jovem piloto que quer evoluir no nosso seio. E tenho a certeza de que o Angus está feliz pelo nosso trabalho e acredito que a sua evolução será enorme daqui para diante. Quanto ao programa da Veloso Motorsport para 2024, a seu tempo revelaremos, mas prevê-se um ano cheio de atividade”.

O início de temporada do piloto da Veloso Motorsport deu-se na PSCSE estando a fazer corridas desde o final do mês de janeiro. Foram realizadas, até ao momento, seis corridas em três fim de semana e a derradeira jornada será em Barcelona, depois das visitas a Portimão, Estoril e Valência.

A Veloso Motorsport vai marcar presença no Circuito de Barcelona – Catalunha nos dias 1 e 2 de março para a derradeira jornada da Porsche Sprint Challenge Southern Europe (PSCSE) que está a disputar com um Porsche 911 (992) GT3 Cup pilotado por Angus Whitside.

