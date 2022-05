Veloso Motorsport mais líder no Campeonato de Espanha de GT e Resistência | AutoSport

Um mês depois do arranque, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, o GT-CER atravessou a fronteira e rumou ao Algarve, para a segunda prova da competição organizada pela V-Line, de Francesc Gutiérrez. Francisco Mora e Francisco Abreu, que tinham chegado a Portimão na liderança da classificação geral e da sua categoria, voltaram a mostrar a sua classe ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, conseguindo duas vitórias na categoria, o 2.º lugar da geral na Corrida 1 e o 3.º posto da geral na Corrida 2, só atrás de carros mais competitivos no traçado algarvio (um potente Mac Car de chassis tubular e um Ferrari GT3).

Estes resultados, permitem aos campeões nacionais e ibéricos de Velocidade reforçar o seu comando do GT-CER. O mesmo se aplica à outra dupla da Veloso Motorsport no GT-CER, Pedro Silva e Jorge Silva, que aproveitaram o maior conhecimento do traçado de Portimão para levarem o Audi RS3 LMS à vitória da sua categoria na corrida deste domingo, já depois de terem sido segundos classificados no sábado (devido a uma penalização que os fez descer um lugar). Pedro Silva e Jorge Silva continuam, assim, a comandar o Campeonato de Espanha de Resistência, reservado aos carros da Classe 1.

Francisco Mora e Francisco Abreu (Porsche 991 GT3 Cup): “Globalmente, foi um bom fim de semana para nós e reforçámos a nossa vantagem no campeonato e lutámos novamente pelas vitórias à geral, onde estamos a competir com carros de performance superior. Chegámos mesmo a liderar a Corrida 2 até à troca de pilotos, mas no segundo turno o carro teve uma pequena fuga de óleo junto a uma roda e quisemos garantir o pódio e pontos importantes na luta pelo título.”

Pedro Silva e Jorge Silva (Audi RS3 LMS): “Correr em ‘casa’ é sempre especial para as equipas portuguesas e penso que estivemos a um nível ainda mais elevado do que em Valência. Podíamos ter ganho as duas corridas na categoria, mas no sábado fomos penalizados devido aos limites de pista e fomos segundos. São coisas das corridas. No domingo, esteve tudo perfeito, ganhámos e agora somos líderes isolados da Resistência e dos TCR.”

Luís Veloso (Diretor Veloso Motorsport): “Sabíamos que os nossos pilotos tinham capacidade para discutir as vitórias nesta pista e foi isso que aconteceu, tanto com o Porsche como com o Audi. Estão todos de parabéns porque fizemos uma excelente operação nos diferentes campeonatos e categorias. Somos líderes e o objetivo é manter essa posição na Motorland Aragón.”

A terceira jornada do GT-CER será disputada nos dias 25 e 26 de junho, no complexo da Motorland Aragón.