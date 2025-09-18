Veloso Motorsport de regresso ao Campeonato de Espanha de GT

Carlos Vieira e Miguel Lobo, ao volante do Porsche 992 GT3 Cup preparado pela Veloso Motorsport, vão estar presentes na quarta jornada do Campeonato de Espanha de GT, que se realiza nos próximos dias 19 a 21 de setembro no Circuito Jerez – AngelNieto.

A dupla portuguesa ocupa, neste momento, o segundo lugar da classificação geral da competição espanhola de GT. Carlos Vieira e Miguel Lobo já rubricaram três pódios entre os quais uma vitória.

Olhando para o campeonato de 2025, Carlos Vieira e Miguel Lobo levaram o Porsche 992 GT3 Cup ao quarto lugar na primeira corrida do campeonato disputada em Motorland no mês de março. Na segunda manga levaram o carro preparado pela Veloso Motorsport à vitória, rubricando o primeiro pódio da época.

Na segunda jornada dupla disputada em Navarra no mês de maio, Carlos Vieira e Miguel Lobo conheceram um fim de semana agridoce. Foram segundos classificados na primeira corrida e forçados a abandonar na segunda manga quando estavam na luta pela vitória.

Finalmente, na terceira jornada do Campeonato de Espanha de GT realizada em junho no Autódromo Internacional do Algarve, os dois pilotos da Veloso Motorsport terminaram a primeira corrida na segunda posição, sendo forçados a abandonar na segunda.

Contas feitas, Carlos Vieira e Miguel Lobo estão na segunda posição do Campeonato de Espanha de GT quando estão por disputar três jornadas. A prova que se vai disputar no Circuito Jerez – AngelNieto este fim de semana, e as jornadas de Valência (17 e 19 de outubro) e Barcelona (14 a 16 de novembro).

O traçado de Jerez de la Frontera, renomeado Jerez – AngelNieto para homenagear o grande campeão espanhol de motociclismo, foi desenhado pelo engenheiro espanhol Manuel Medina Lara, possui um perímetro de 4,428 km e 15 curvas, exigentes e muito técnicas. Será, assim, neste cenário que Carlos Vieira e Miguel Lobo vão tentar regressar às vitórias no Porsche 992 GT3 Cup preparado pela Veloso Motorsport.

As duas corridas do Campeonato de Espanha de GT terão transmissão ao vivo através do canal de Youtube da VliineOrg em https://www.youtube.com/@VLineOrg/streams.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport – “Estamos de regresso à competição espanhola quase três meses depois da última jornada disputada em Portimão e com claro objetivo de vencer. Temos dois pilotos muito motivados e prontos para corrigir os resultados menos positivos. Conhecemos muito bem o Porsche 992 GT3 Cup – recordo que fizemos muito trabalho com este carro desde o início da época passada – e o traçado andaluz e, por isso, estamos confiantes e motivados para vencer com as cores portuguesas.”

Horário do CEGT

Sexta-feira, 19 de setembro

10.40 – 11.50 – Teste oficial

15.30 – 16.20 – Treino Livre 1

Sábado, 20 de setembro

14.25 – 15.10 – Qualificação 1 e 2

10.45 – 19.35 – Corrida 1

Domingo, 21 de setembro

12.05 – 12.55 – Corrida 2