Veloso Motorsport conquista o título de equipas na Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

A Veloso Motorsport triunfou entre as equipas que disputaram a Porsche Sprint Challenge Ibérica em 2023, depois de ter em competição na derradeira jornada no Circuito Ricardo Tormo, Valência, os Porsche 911 GT3 Cup de Francisco Mora (categoria Pro AM), José Barros (categoria AM) e de João Posser e Miguel Caetano (categoria GD), ajudando também na conquista de três títulos entre estes.

Enquanto a Veloso Motorsport junta mais um troféu à sua longa lista de conquista, a estrutura liderada por Luís Veloso deu condições a que Francisco Mora, que fez “barba, cabelo e unha” à geral e na categoria Pro AM em Valência – duas “pole position”, duas voltas mais rápidas e vitória em ambas as corridas – e fechou as contas do título à geral, na categoria PRO-AM e ainda no Grupo 991.2.

Por outro lado, José Barros chegou a Valência perto da liderança da competição na categoria AM e alcançou o título da categoria AM.

Miguel Caetano e João Posser tinham uma tarefa mais complicada dada a desvantagem pontual que tinham para o primeiro lugar da categoria GD e apesar de vencerem não foi suficiente, assegurando o segundo posto da classificação na categoria GD.

Para Luís Veloso este “foi um fim de semana que sublinhou o trabalho que fizemos na preparação desta jornada final da Porsche Sprint Challenge Ibérica. Trouxemos para casa o importantíssimo título de equipas, conquistado com o contributo dos nossos pilotos. Juntámos, ainda, os títulos da categoria Pro AM e AM e o vice-campeonato na categoria GD. O balanço final é muito positivo e temos mais três títulos no nosso palmarés. No final tenho de agradecer à minha estrutura que manteve um profissionalismo e compromisso à prova de bala e aos nossos pilotos. Parabéns ao Francisco Mora e ao José Barros pelos títulos e ao João Posser e Miguel Caetano que ficaram com o vice-campeonato da GD. Pano fechado sobre a época na Porsche Sprint Challenge Ibérica, veremos o que 2024 nos vai trazer. Agora, é arregaçar as mangas que a temporada 2023 ainda está longe de ter terminado!”

Foto: NunOrganistA