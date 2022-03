Veloso Motorsport com regresso vitorioso ao Campeonato de Espanha de Resistência | AutoSport

Os atuais campeões de Portugal de Velocidade, Francisco Mora e Francisco Abreu estiveram em grande plano na abertura do GT-CER, o Campeonato de Espanha de GT e Resistência, que começou na pista de Valência. A dupla do Porsche 991 GT3 Cup ganhou as duas corridas do fim de semana na categoria GPC – para os Porsche de troféu -, dando inclusive forte réplica ao Ferrari 458 da dupla espanhola Mayola-Carol, um GT3 naturalmente muito mais competitivo do que Porsche dos pilotos lusos. Mas os bons resultados da Veloso Motorsport em Valência não se ficaram por aqui. Sem conhecerem a pista espanhola, Pedro Silva e Jorge Silva levaram o Audi RS3 LMS a uma brilhante dupla vitória entre os TCR e ganharam mesmo a classificação geral dos Turismos (D1) na segunda corrida do fim de semana. Uma performance promissora para a dupla portuguesa.

Também integrado na Veloso Motorsport esteve o promissor José Barros, que com apenas 16 anos era o mais jovem piloto de todo o pelotão. O jovem portuense aproveitou para descobrir a pista de Valência e acumular quilómetros de competição com o Porsche 997 GT3 Cup com que se estreou na GT3 Cup em 2021.

Para Luís Veloso: “Os pilotos e toda a equipa estão de parabéns. Saímos daqui com vitórias e voltámos a mostrar que os pilotos portugueses têm capacidade para discutir os títulos em Espanha. Os objetivos aqui em Valência foram plenamente cumpridos e agora teremos a prova de Portimão, onde naturalmente esperamos estar ainda mais competitivos.”

A segunda prova do GT-CER será disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 30 de abril e 1 de maio.