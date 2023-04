Veloso Motorsport abre Campeonato de Espanha de GT com pódio | AutoSport

A Veloso Motorsport provou que tem tudo para voltar a estar na luta pelos lugares cimeiros do Campeonato de Espanha de GT, depois de obter um terceiro lugar na classe na primeira jornada do campeonato, no Circuito de Navarra, apresentando em 2023 um projeto renovado.

Apesar de ser um grande salto do Audi RS3 do ano passado para o novo Porsche 991 GT3 Cup, Jorge e Pedro Silva terminaram a primeira corrida de Navarra no quarto lugar da geral e terceiro na divisão PC, para carros Porsche com especificação de troféu. Mesmo correndo contra os mais potentes e mais evoluídos 992, a dupla portuguesa evoluiu bastante desde os treinos, e na fase final da primeira corrida já andavam perto do ritmo dos vencedores. Jean-Roch Piat, o gentleman driver francês que alinhou sozinho no segundo carro da equipa de Póvoa de Lanhoso.

A segunda corrida acabou por não contar para o campeonato, depois de um erro da organização com a intervenção do safety car, que deixou a posição dos carros completamente desornada e impossível de reconstruir. Em circunstâncias normais, Jorge e Pedro Silva deveriam ter sido classificados no segundo lugar da geral e vencedores da classe PC, tendo demonstrado uma evolução maior nesta segunda manga, o que os deixaria também bem posicionados no campeonato.

Em todo o caso, a Veloso Motorsport e os seus pilotos contam ter motivos para festejar, pois a próxima jornada do campeonato, a 29 e 30 de abril, será a prova portuguesa, no Autódromo Internacional do Algarve, o que será incentivo ainda maior para lutar pela vitória.