Velocidade: ANPAC mostra confiança no futuro

A ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos afirmou hoje em comunicado que conta regressar às pistas este ano.

A decisão de permitir o regresso do desporto automóvel em Portugal dependerá sempre da evolução da pandemia de Covid-19 e das deliberações da DGS e do Governo, mas os responsáveis da ANPAC, em articulação com a FPAK, continuam a trabalhar nos bastidores para que se possa realizar o máximo possível de provas em 2020.

No entanto a ANPAC acredita que, apesar de este ser um tempo de crise e de profunda reflexão, a readaptação necessária para que as competições voltem, poderá trazer novas oportunidades. Paulo Miguel referiu isso mesmo:

“Estamos a preparar vários cenários para um eventual regresso, incluindo se necessário a reformulação dos regulamentos. Há muita vontade dos pilotos em regressarem às pistas, mas também temos de perceber que nada será como dantes e que há diversos concorrentes a atravessar um dos momentos mais difíceis das suas vidas, nas suas profissões e nas suas empresas. Por outro lado, nunca como agora os adeptos estiveram tão atentos aos desenvolvimentos que vão sendo anunciados online. As empresas e os patrocinadores terão aqui uma plataforma de exposição das suas marcas ainda maior, quer em termos de visualizações online quer no alcance que atingem. Teremos todos que nos readaptar, vamos ter de minimizar os riscos nos paddocks e nos circuitos, mas penso que há boas hipóteses de voltarmos a ter automobilismo de Velocidade em 2020”, afirmou Paulo Miguel, que também confirmou que a ANPAC tem debatido cenários para

a época de 2021.