Valentino Rossi testou com a WRT | AutoSport

Após uma época de sucesso em 2021, a Team WRT iniciou o seu programa de testes de inverno antes de começar a nova época de 2022. De terça-feira a quinta-feira, a equipa testou no Circuito Ricardo Tormo com a Audi Sport, com um piloto surpresa no cartaz

Entre aqueles que estiveram ao volante do carro germânico esteve Valentino Rossi, com o objetivo de avaliar o seu futuro e as possibilidades de cooperação entre o 9 vezes campeão mundial de motociclismo e a equipa campeã do World Challenge Europe.

O teste com a WRT acontece depois de confirmado que a lenda do MotoGP fará pela terceira vez parte da lista de concorrentes na corrida de resistência de 12 horas do Golfo, com a equipa Monster VR46 Kessel Racing. Rossi voltará a conduzir um Ferrari 488 GT3 na classe Pro-Am, ao lado dos companheiros de equipa Luca Marini e Alessio Salucci.