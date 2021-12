Valentino Rossi regressa às 12H Gulf | AutoSport

Após o anúncio do fim de carreira no MotoGP, ninguém ficou convencido que Valentino Rossi deixasse a competição, fosse pai e ficasse do lado de fora da pista. Quer seja a 2 ou 4 rodas, o gosto pela luta e pela procura da vitória são fortes e o italiano não ficaria muito tempo longe do asfalto. Valentino Rossi vai competir na 10ª edição das 12H Gulf, no Circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, a 8 de Janeiro de 2022.

A lenda do MotoGP fará pela terceira vez parte da lista de concorrentes na corrida de resistência de 12 horas, com a equipa Monster VR46 Kessel Racing. Rossi voltará a conduzir um Ferrari 488 GT3 na classe Pro-Am, ao lado dos companheiros de equipa Luca Marini e Alessio Salucci.

O Ferrari #46 ganhou a classe GT3 Pro-Am e terminou em terceiro lugar na sua estreia no Circuito Yas Marina, em 2019. O carro regressou às 12h Gulf no Bahrein em janeiro de 2021, terminando em quarto lugar na geral e em segundo na classe GT3 Pro-Am.

Está inscrito para esta prova, na classe GT4, um McLaren 570S da United Autosports a ser pilotado pelas estrelas da IndyCar Felix Rosenqvist e Pato O’Ward ao lado do chefe da McLaren Racing, Zak Brown.