Valentino Rossi queria “lutar até ao fim pelo pódio” nas 12 Horas de Bathurst | AutoSport

Valentino Rossi e os seus companheiros do BMW M4 GT3 #46 operado pela WRT, Maxime Martin e Raffaele Marciello, estiveram na luta pelos lugares do pódio nas 12 Horas de Bathurst do fim de semana passado, mas o piloto italiano teve que se contentar com o quinto posto.

A primeira ronda do Intercontinental GT Challenge, as 12 Horas de Bathurst, estavam a correr bem à WRT, que colocou dois BMW M4 GT3 em pista no Mount Panorama, com a conquista da pole position pelo #32 conduzido por Sheldon van der Linde, que partilhou com Dries Vanthoor e Charles Weerts.

A corrida começou com o carro #32 a liderar a primeira parte da corrida e ambos os carros da equipa a rodarem entre os cinco primeiros no primeiro terço da corrida. No entanto, um incidente envolvendo um carro que estava a ser dobrado levou Charles Weerts e o carro #32 a abandonarem na 5ª hora.

O #46 lutou durante toda a corrida, tendo como objetivo um lugar no pódio até aos últimos minutos da corrida, mas teve de se contentar com o 5º lugar após algumas grandes batalhas.

“Tentamos lutar até ao fim pelo pódio. Era esse o objetivo. Penso que merecíamos um pouco mais, mesmo que tenha sido difícil com a chuva”, explicou Rossi no final da prova australiana. “É uma pena não ter podido fazer o meu terceiro turno por causa da chuva. Mas, por outro lado, durante as duas horas e meia no carro, estive bem e rápido, o meu ritmo foi ótimo e lutei com os melhores pilotos, por isso estou contente. Tivemos um bom ritmo em piso seco, mas sofremos um pouco com a pista molhada”.

Apesar de Valentino Rossi salientar que é preciso “melhorar” em condições de pista molhada, o resultado foi positivo. “Terminamos entre os cinco primeiros, gostamos e vamos tentar novamente no próximo ano!”, disse o italiano da BMW.