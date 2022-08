Valentino Rossi pretende continuar no GT World Challenge em 2023 | AutoSport

Após o final de carreira nas duas rodas, o heptacampeão de MotoGP Valentino Rossi, enveredou pelas corridas de GT, optando pelo programa completo do GT World Challenge, com corridas de sprint e de endurance, como aconteceu nas recentes 24 Horas de Spa-Francorchamps. Para 2023 o piloto italiano deverá continuar neste campeonato.

“Penso também que no próximo ano irei correr neste campeonato”, disse Rossi na Bélgica. “Este é o programa agora, 90% é assim, com certeza que irei correr neste campeonato”.

No entanto, e após o anúncio recente do fim da relação entre a WRT, equipa que inscreveu Rossi este ano, e a Audi, o piloto italiano não confirmou se vai competir com a mesma estrutura ou por outra. Vincent Vosse, o patrão da WRT, que vai competir no campeonato do mundo de resistência com o hipercarro da BMW em 2024 e por isso deverá também trocar os carros de GT da marca de Ingolstadt, gostaria de manter Rossi como piloto da equipa.

“Não temos nada acordado, mas penso que funciona bem entre nós. Não vejo porque devemos mudar nada”, disse Vosse.

Apesar de querer correr em Le Mans, Rossi não prevê que isso aconteça no próximo ano, até porque nos GT3 precisa de “melhorar, e com mais quilómetros ao longo da época, preciso de compreender como pilotar o carro de uma forma melhor”.

Foto: Brecht Decancq / Michele Scudiero