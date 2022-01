Valentino Rossi não vai estar presente nas 12h do Golfo | AutoSport

Estava tudo prepararado para que Valentino Rossi estivesse na 10ª edição das 12H Gulf, no Circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, no próximo fim de semana, para aquela que seria a terceira corrida do italiano. Estaria aos comandos do Ferrari 488 GT3 da equipa Monster VR46 Kessel Racing, na classe Pro-Am, ao lado dos companheiros de equipa Luca Marini e Alessio Salucci. No entanto, e após o anúncio da equipa, a lenda do MotoGP não vai poder competir, por ter estado em contacto direto com uma pessoa com COVID-19.

Na breve declaração de Kessel Racing, pode ler-se que: “Valentino Rossi não participará nas 12 Horas do Golfo, agendadas para sábado, 8 de janeiro. O nove vezes campeão do mundo de MotoGP teve um contacto positivo com uma pessoa com COVID-19, pelo que está auto isolamento. Luca Marini e Alessio Salucci ainda estão confirmados, e irão correr na prova de resistência de Abu Dhabi juntamente com David Fumanelli no Ferrari 488 GT3 #46”.