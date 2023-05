Valentino Rossi junta-se ao pelotão do Michelin Le Mans Cup em La Sarthe | AutoSport

Valentino Rossi estará entre os 116 pilotos que irão competir nas duas corridas de 55 minutos do Road to Le Mans no centenário das 24 Horas de Le Mans, no próximo mês. Também Yvan Muller vai estar presente no evento, cujo pelotão conta com 3 pilotos portugueses.

Os jovens pilotos lusos Pedro Perino, Guilherme Oliveira e Manuel Espírito Santo vão partilhar a pista com Rossi e Muller e os habituais pilotos da Michelin Le Mans Cup nas duas corridas no circuito de La Sarthe, que fazem parte do calendário de corridas de apoio da celebração especial das primeiras 24 Horas de Le Mans em 1923.

O nove vezes Campeão do Mundo de MotoGP vai correr com um BMW M4 GT3 preparado pela Team WRT. A equipa belga inscreve dois carros bávaros na 8ª edição do Road to Le Mans. O tetracampeão mundial de Turismos Yvan Muller também estará na grelha, competindo como piloto do Ligier-Nissan n.º 69 preparado pela sua própria M Racing em LMP3.

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO) afirmou que “este ano, o Road to Le Mans acolherá uma grelha recorde. Estas duas corridas vão oferecer aos espectadores grandes batalhas em pista. Estou também muito contente por receber um campeão como Valentino Rossi, que fará a sua estreia no lendário circuito das 24 Horas de Le Mans. Desejo-lhe o mesmo sucesso que teve sobre duas rodas!”

As duas corridas de 55 minutos terão lugar na quinta-feira 8 e na sexta-feira 9 de junho, com a qualificação na quinta-feira de manhã, antes das 24 Horas de Le Mans, prova que conta para o Campeonato do Mundo de Resistência.

Lista de inscritos provisória:

Foto: BMW Motorsport