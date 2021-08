Valentino Rossi: “Eu adoro correr com carros, porque comecei nos karts” | AutoSport

Valentino Rossi despediu das competição de duas rodas mas pode passar a ser presença mais assídua nas quatro rodas. O italiano admitiu que apesar de se despedir das pistas do MotoGP, poder competir de forma mais regular nos automóveis,

Rossi já conhece bem a competição automóvel com presença em provas GT de resistência e em ralis. O italiano não esconde o desejo de tentar Le Mans mas para já deixa tudo em aberto:

“Já disse que adoro correr com carros, apenas um pouco menos do que com uma moto”, disse ele. “Penso que vou correr com carros a partir do próximo ano. Mas para já… ainda não está decidido. Sinto que serei um piloto para toda a vida. Por isso, apenas mudo da moto para carro, com certeza, não ao mesmo nível. Mas nunca se corre apenas por diversão. Se és um verdadeiro piloto, corres pela vitória ou para tentar ter um bom resultado. Neste momento não sei que carros, não sei que corridas. Eu disse que quero correr nas 24 Horas de Le Mans e ter muitas corridas de carros em todo o mundo, por isso acho que posso aproveitar”.

“Eu adoro correr com os carros, porque comecei nos karts”, disse ele. “Graziano [o seu pai] tinha medo das corridas de motociclismo porque tinha muitos ferimentos. E ele pensava que os carros eram um pouco mais seguros. Por isso, comecei com os karts. E após dois ou três anos com os karts, experimentei a mini moto, e depois, felizmente, corri com motos. Felizmente, porque eu não sabia se nos carros poderia alcançar os mesmos resultados, talvez não. Por isso, foi uma boa escolha. Mas de qualquer modo, [os carros] permanecem no meu coração. E durante esta carreira com a motos tentei sempre melhorar as minhas capacidades com os carros, fazer sempre alguns quilómetros [para] estar pronto neste momento”.