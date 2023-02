Valentino Rossi: “Bathurst é um lugar mítico” | AutoSport

Valentino Rossi foi o sexto classificado na sua estreia nas 12 Horas de Bathurst aos comandos do BMW M4 GT3 #46 da BMW M Team WRT que dividiu com Augusto Farfus e Maxime Martin, e apesar do piloto italiano ter terminado a prova satisfeito com a participação, o seu chefe de equipa, Vincent Vosse, tinha sentimentos contraditórios.

Os dois novos BMW M4 GT3 da equipa belga passaram toda a corrida no grupo da frente da classificação, terminando em quarto com Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts no carro #32, e em sexto com o já referido #46, número lendário de Rossi no MotoGP.

A equipa afirma que apenas a falta de velocidade máxima impediu os BMW de lutarem pelo pódio.

“Digamos apenas que tivemos um resultado dececionante. A nós próprios e à BMW não nos foram dadas as ferramentas para lutar por nada melhor”, crítica Vincent Vosse sobre o Balance of Performance dos BMW. “É um evento incrível, numa pista incrível e é um prazer estar aqui. Mas nessas circunstâncias, é um pouco difícil. Há um ponto muito positivo, todos os seis condutores fizeram um trabalho magnífico. Nenhum erro! Todos tiveram uma velocidade semelhante, incluindo Vale [Rossi], o que foi incrível na sua primeira visita a Bathurst”.

Os carros tiveram um bom desempenho nas sessões de treinos livres, com Valentino Rossi a impressionar toda a gente ao ser o mais rápido na segunda sessão, reservada aos pilotos Bronze e Prata. Arrancando de sexto na grelha, Farfus levou o #46 até ao quinto lugar e quando Valentino Rossi assumiu o volante ascendeu ao terceiro lugar, reduzindo a diferença para o líder. Ambos os carros da equipa permaneceram entre os seis primeiros durante o resto da corrida. O único problema que afetou o #46 aconteceu a duas horas do final. As luzes traseiras deixaram de funcionar, forçando a paragem e tirando a hipótese de lutar por uma posição mais adiantada na classificação, num final de prova muito empolgante entre os três primeiros classificados.

Van der Linde no #32 cruzou a linha em quarto, apenas 44 segundos atrás do líder, e Farfus em sexto.

Para Valentino Rossi este foi “sem dúvida um fim de semana positivo”. O piloto italiano salientou que “foi ótimo fazer esta corrida! Senti-me bem na pista desde o início e tive um bom ritmo. É um carro novo para a equipa, mas é muito bom de conduzir. Durante a corrida, especialmente em condições quentes, precisamos de um pouco mais de ritmo, mas é apenas o início da época! Bathurst é um lugar mítico! Ter a oportunidade de correr aqui é ótimo, é preciso prestar atenção, mas é muito agradável de conduzir”.

A próxima prova para a BMW M Team WRT acontece nos dias 23 a 25 de fevereiro em Kyalami para a segunda ronda do Intercontinental GT Challenge.

Foto: Daniel Kalisz/BMW AG