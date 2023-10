Valência acolhe última ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Francisco Mora tem uma mão no título da classe PRO-AM, tal como sucede em relação a Aloísio Monteiro, na GD 991.2, e a Tiago Gonçalves, na AM 991.1, mas com o “título” da AM 991.2 ainda em aberto, a Porsche Sprint Challenge Ibérica (PSCI) chega, este próximo fim de semana (14 e 15 outubro), na última jornada da época, à hora de todas as decisões no circuito espanhol de Valência.

“O balanço da Porsche Sprint Challenge Ibérica é amplamente positivo, tanto no plano desportivo como no mediático, podendo dizer-se que alcançamos os objetivos a que nos tínhamos proposto, designadamente em relação ao acordo estabelecido com a Porsche Motorsport. A parceria estabelecida com a RFEDA no ‘Race Weekend’ tem alcançado um grande sucesso, na sequência da promoção efetuada nos circuitos, juntando um número elevado de espetadores, o que tem sido do agrado de todos, face a tal dinâmica. De qualquer modo, haverá sempre aspetos a melhorar, para correspondermos às expetativas tanto dos pilotos como das respetivas equipas, porque queremos sempre mais e melhor. E é nesse sentido, tendo em vista 2024, que já começamos a trabalhar há algum tempo, de modo a apresentar em breve os principais contornos da próxima temporada”, acentua José Monroy, manager da P21 Motorsport, a empresa responsável pela organização da PSCI.

Para esta derradeira jornada da época, de destacar a participação da dupla da Lob Motorsport constituída por Luís Barros e Rui Alves, nada menos que os pais dos jovens Vasco Barros e Manuel Alves, num 997.2, além da estreia dos espanhóis da Escuderia Faraón, Pedro Lourinho Brás e Pablo Bras Silvero, que já manifestaram a intenção de disputarem a Porsche Sprint Challenge Ibérica em 2024.

Relativamente às diferentes categorias, Francisco Mora, na PRO-AM, tem o “título” da mão, atendendo aos 20 pontos de vantagem para Manuel Alves – na Porsche Sprint Challenge Ibérica a classificação final é estabelecida mediante a soma de todos os resultados das 12 corridas – e necessita apenas de concluir estas duas últimas corridas na pista valenciana, enquanto Pedro Salvador terá assegurado, em princípio, o último lugar do pódio, na frente de Vasco Barros.

Em situação muito idêntica à de Mora encontra-se Tiago Gonçalves na categoria AM 991.1, dado o pecúlio de 24 pontos face a Nuno Inocêncio, e o mesmo pode ser dito relativamente a Aloísio Monteiro, na GD 991.2. Soma mais 26 pontos que Miguel Caetano e João Posser, pelo que em condições “normais” precisará apenas de terminar estas duas últimas corridas para confirmar a primeira posição final.

Bastante diferente é o “cenário” na categoria AM 991.2, liderada por Ricardo Costa, que tem José Barros, o segundo classificado, a somente oito pontos de diferença, e ainda o espanhol Jorge Ramirez à espreita, embora em posição mais “complicada”, dados os 16 pontos de diferença. As atenções do fim de semana estarão, em princípio, centradas no duelo entre este trio de pilotos.

PROGRAMA*

Sábado (14 outubro)

10h30/11h10 – Treino Livre 1

12h45/13h25 – Treino Livre 2

15h15/15h35 – Qualificação 1

18h00/18h20 – Qualificação 2

Domingo

10h30/11h05 – Corrida 1 (28’ + 1 volta)

14h45/15h20 – Corrida 2 (28’ + 1 volta)

*Hora espanhola (menos uma hora em Portugal continental)

Foto: NunOrganistA