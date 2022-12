Campeões 2022, Supercars Championship: Só deu Shane van Gisbergen | AutoSport

Shane van Gisbergen não facilitou em 2022 e destruiu a concorrência. E destruir é um eufemismo pois a época do australiano foi a todos os níveis avassaladora. Em 34 corridas, venceu 21, terminou no pódio 27 vezes, fez sete poles e 16 voltas mais rápidas. Conquistou 3523 (o sistema de pontuação é muito diferente do que estamos habituados) e o segundo classificado ficou a 615 pontos (Cameron Waters). O título, conquistado na penúltima jornada, em que apenas precisava de pontuar, é assim o reconhecimento de uma época espantosa, selando o terceiro título nos Supercars australianos, segundo consecutivo. Desde 2018 que van Gisbergen não termina fora do top 3 tendo nesse intervalo conquistado dois títulos, dois vice-campeonatos e um terceiro lugar. O australiano que este ano também correu em Le Mans (5º em LMGTE Pro) e se estreou nos Ralis (em WRC2) na Nova Zelândia, tem todos os motivos para estar satisfeito com a sua época.