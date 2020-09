United Autosports regressa aos GT em 2021

A United Autosports vai regressar às corridas GT no próximo ano, tendo confirmado um programa GT4 com dois McLaren 570S na GT4 European Series. Os pilotos para o programa, que irá decorrer em paralelo às atuais campanhas do Mundial de Endurance e da European Le Mans Series, ainda não são conhecidos. A United esteve presente pela última vez nos GT em 2015, com GT3 da McLaren e Audi antes da mudança para as corridas de protótipos.