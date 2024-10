Ultimate Cup Series: Pedro Perino vence em Magny-Cours

Duas semanas após subir ao pódio na European Le Mans Series em Mugello, o jovem piloto português Pedro Perino, de 19 anos, venceu a corrida de LMP3 da European Endurance Prototype Cup em Magny-Cours. Perino brilhou sob chuva na corrida noturna, dominando ao volante do Ligier que dividiu com Dane Arendsen e Romain Favre.

Pedro Perino destacou-se na prova noturna da European Endurance Prototype Cup, parte da Ultimate Cup Series, realizada em Magny-Cours. Após ser o mais rápido dos LMP3 em todas as sessões de treinos e conquistar a pole-position da categoria, o piloto de Oeiras brilhou sob condições adversas de pista molhada. Apesar da baixa visibilidade causada pelo spray dos outros carros, Perino foi o mais rápido, chegando a ser oito segundos por volta mais veloz que o segundo colocado. Ao final das quatro horas de corrida, garantiu uma vitória impressionante no Ligier #34, que dividiu com Dane Arendsen e Romain Favre.

“Estou, naturalmente, muito feliz porque esta vitória é o culminar de muito trabalho desde o início da época. Vínhamos de um pódio na ELMS e eu sabia que podia lutar pelos primeiros lugares aqui em Magny-Cours, sobretudo à chuva. Mas não foi fácil devido às condições atmosféricas muito adversas, principalmente pelo ‘spray’ dos outros carros, que me tiravam visibilidade. Mesmo assim, o meu ‘stint’ na corrida foi simplesmente perfeito e, no final, o meu engenheiro pediu-me para controlar a vantagem que tinha. Toda a equipa está de parabéns, e este resultado nos dá muita motivação para o final da temporada. Dedico esta vitória à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas que me apoiam, dentro e fora das corridas”, declarou o piloto de 19 anos, um dos mais jovens do pelotão.

Vale destacar que Pedro Perino estava na luta pelo título da European Endurance Prototype Cup, mas foi forçado a perder a rodada de Hockenheim (Alemanha) devido à coincidência com uma prova da European Le Mans Series.

Já no próximo fim de semana, o jovem piloto português encerrará a temporada da ELMS no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde no ano passado conquistou dois pódios.