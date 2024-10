Ultimate Cup Series: Pedro Perino focado num bom resultado em Magny-Cours

Pedro Perino, jovem piloto português de 19 anos, está motivado após conquistar o seu melhor resultado da temporada na European Le Mans Series em Mugello, onde alcançou o terceiro lugar na categoria LMP3. Agora, ele se prepara para competir na quinta e penúltima etapa da Ultimate Cup Series no circuito de Magny-Cours, na França, após ter conquistado a pole position na etapa anterior da competição.

Apesar de ser um dos pilotos mais jovens do pelotão, Pedro Perino espera capitalizar o seu bom momento de forma, num campeonato onde já mostrou a sua rapidez natural. “Obviamente que a época da ELMS é a nossa prioridade, mas também já provámos que podemos lutar pelos primeiros lugares na Ultimate Cup Series. Aliás, estávamos inclusive na discussão pelo título até termos de faltar à prova de Hockenheim, por coincidência de datas com a ELMS. Vamos para Magny-Cours com a motivação em alta e acredito que podemos voltar a conseguir um bom resultado”, afirmou o jovem piloto de apenas 19 anos.

A ronda da Ultimate Cup Series em França antecede o final de época da ELMS, que acontece logo no fim de semana seguinte, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde no ano passado Pedro Perino conseguiu dois pódios.

A prova da Ultimate Cup em Magny-Cours terá transmissão televisiva em direto no canal de YouTube do campeonato.