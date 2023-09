Ultimate Cup Series: Pedro Perino entre os mais rápidos nos 600 Km do Estoril | AutoSport

A preparação de Pedro Perino para a próxima prova da ELMS incluiu a participação na Ultimate Cup Series, no Circuito do Estoril, este fim de semana. O jovem piloto de Oeiras, de apenas 18 anos, foi um dos mais rápidos em pista ao volante do protótipo Duqueine da categoria LMP3, que chegou a liderar os 600 Km do Estoril, até ser atrasado por problemas na caixa de velocidades.

Pedro Perino é um dos mais jovens pilotos da categoria LMP3 da European Le Mans Series e, por isso, aproveitou os 600 Km do Estoril, prova pontuável para a Ultimate Cup Series, para acumular quilómetros em competição ao volante do protótipo Duqueine. Integrado na equipa italiana TS Corse, e tendo como companheiros de equipa o inglês Ayrton Simmons e o português Zdenek Chovanec, Pedro Perino esteve em destaque logo no arranque do fim de semana, ao ser o mais rápido do seu grupo tanto nos treinos livres como na sessão de Qualificação.

Como a grelha de partida era formada com o resultado das diferentes sessões de Qualificação, o trio da TS Corse largou para os 600 Km do Estoril da segunda posição, embora tenha passado para a liderança logo após o arranque. Contudo, após cerca de 30 minutos de corrida, um sensor danificado na caixa de velocidades obrigou o Duqueine a entrar para as boxes, perdendo muito tempo. Quando Pedro Perino entrou em pista, a equipa já estava bastante atrasada na classificação, embora o jovem português tenha sido um dos mais rápidos da categoria LMP3. O 14.º lugar final da categoria não demonstrou o andamento revelado por Pedro Perino no Estoril.

“O meu objetivo era, sobretudo, ganhar ritmo para a próxima prova da ELMS, mas claro que é sempre uma motivação extra correr ‘em casa’”, afirmou Perino no final. “Tudo estava a correr bem nos treinos, inclusive na Qualificação, onde fui o mais rápido da minha sessão quando a pista estava húmida. O arranque da corrida correu-nos bem, estávamos na luta pela vitória, mas um problema na caixa de velocidades deitou tudo a perder.Quando estive em pista, o carro não estava a 100 porcento, mas consegui impor um bom ritmo. Agora vou começar a pensar na prova de Spa-Francorchamps”, referiu o jovem português.

O famoso circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, vai receber a quartaprova da European Le Mans Series, de 22 a 24 de setembro.