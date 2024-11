Ultimate Cup Series: “Pedro Perino consegue nova vitória nos LMP3 em Paul Ricard”

Aos 19 anos, o piloto português Pedro Perino encerrou a temporada internacional de Endurance com a sua segunda vitória consecutiva na categoria LMP3 da Ultimate Cup Series, no circuito de Paul Ricard, na França.

Junto aos companheiros Romain Favre e Dane Arendsen, Perino ficou a apenas cinco pontos do título, mesmo tendo perdido uma prova devido a um conflito de datas com a European Le Mans Series. Em Paul Ricard, conquistou a pole-position e, apesar de um contratempo com o Safety Car, mostrou um ritmo excecional ao volante, garantindo o primeiro lugar na categoria LMP3 e o terceiro na classificação geral da corrida.

“Foi uma corrida caótica, tive inclusive um carro que estava a ser dobrado que nos tentou colocar fora de corrida. ‘Sobrevivemos’ a tudo, mostrámos a nossa rapidez e ganhámos, que é o mais importante. São duas vitórias consecutivas no final da época e só não fomos campeões porque não fizemos uma das corridas. Acima tudo, cumprimos o grande objetivo neste campeonato, que era acumular tempo no carro e ganhar experiência nas corridas de Endurance, o que é muito importante para qualquer jovem piloto. Estou contente com o nosso final da temporada, até porque também conseguimos um pódio na ELMS em Mugello. Obrigado à minha família, aos meus patrocinadores e a toda a equipa. Agora vamos festejar mais esta vitória e pensar no futuro”, afirmou Pedro Perino, depois de subir ao pódio em Paul Ricard.