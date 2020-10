Ultimate Cup Series: Miguel Cristóvão vence e distancia-se no campeonato

Miguel Cristóvão, na companhia dos seus colegas de equipa, venceu este sábado a terceira ronda da temporada deste ano das Ultimate Cup Series, realizada em Magny-Cours, estendendo a sua liderança no Campeonato de Pilotos.

O piloto de Cascais e a sua equipa tinham um intenso desafio pela frente, uma vez que para além da oposição, tinham de lidar com uma corrida realizada maioritariamente à noite, uma vez que a prova de quatro horas teve o seu início às 17h40 e o Sol pôr-se-ia às 18h54, o que deixava quase três horas de prova disputadas na obscuridade do traçado situado no centro de França.

No entanto, o dia começou bem para Miguel Cristóvão, Julian Wagg e Alessandro Ghiretti que conquistaram da parte da manhã a pole-position para a corrida do final da tarde, elevando as expetactivas do trio do Ligier JS P3 número oitenta e oito da Team Virage.

O piloto português voltou a ser o responsável pelo primeiro turno de condução e, depois de um bom arranque, começou a cavar uma vantagem para os seus perseguidores que ultrapassou os doze segundos, quando estavam cumpridas vinte e quatro voltas.

No entanto, uma situação de Safety-Car acabaria por anular o esforço de Miguel Cristóvão, decidindo a equipa chamá-lo à boxe para realizar uma primeira paragem.

Numa estratégia diferente da dos seus rivais, o piloto Cascais passou a adoptar um ritmo intenso, no que foi seguido pelos seus colegas de equipa, acabando o trio do carro oitenta e oito por cruzar a linha no primeiro lugar com uma volta de vantagem para o segundo, vencendo pela segunda vez este ano em três corridas.

“Fomos competitivos ao longo de todo o fim-de-semana e sabíamos que poderíamos vencer, mas as condicionantes de uma prova tão longa e disputada à noite poderiam jogar contra nós. Imprimimos um ritmo forte desde o início para podermos estar ao abrigo de qualquer contrariedade e o Safety-Car no meu turno mostrou que tudo podia acontecer. Contudo, a equipa reagiu muito bem, mudando a estratégia e, depois, com um ritmo forte, conseguimos colocar-nos ao abrigo de problemas e vencer confortavelmente”, afirmou o português.

Com o resultado de Magny-Cours, Miguel Cristóvão estenderam a sua liderança no Campeonato de Pilotos das Ultimate Cup Series, quando metade da temporada está realizada, deixando o português confiante para as restantes corridas, duas delas realizadas em Portugal. “Com esta vitória temos uma vantagem mais alargada no comando do campeonato precisamente quando estamos na viragem da época. Os nossos adversários não nos vão dar facilidades, mas temos mostrado um nível competitivo muito elevado, o que nos deixa optimistas na luta pelo título. Para além disso, vamos terminar o campeonato no nosso país, o que me deixa ainda mais entusiasmado”, concluiu o português.

A próxima prova da Ultimate Cup Series disputa-se também em Navarra, Espanha, nos próximos dias 13 – 15 de Novembro.